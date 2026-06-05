Энергетики приступают к реконструкции тепломагистрали в Саратове на улице Чернышевского

Саратовский филиал «Т Плюс» с 8 июня начинает реконструкцию тепломагистрали № 3 от Саратовской ГРЭС. Участок проходит по улице Чернышевского, от дома № 120 в сторону улицы Провиантской.

Специалисты заменят 454 метра трубопровода диаметром 820 мм. Вместо старых коммуникаций смонтируют трубы в современной изоляции из пенополиуретана — с системой оперативного диспетчерского контроля. Также построят железобетонные каналы и камеры, установят новое оборудование. Планируемый срок завершения работ — 31 июля.

На время реконструкции жители останутся с горячей водой — их переключат на другие магистрали.

Движение на указанном участке закроют. Объезд возможен по улицам: Провиантская, Рабочая, Радищева, Мичурина, Соборная. На время работ улица Мичурина (от Радищева до Соборной) станет двусторонней. Для информирования водителей и жителей установят временные дорожные знаки.

Мероприятия направлены на повышение надёжности теплоснабжения центральной части города.