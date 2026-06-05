В Саратове студенты представили первые разработки в области микроэлектроники

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В Институте физики СГУ имени Н.Г. Чернышевского подвели итоги работы Студенческого конструкторского бюро «Рубеж-СГУ». В рамках Десятилетия науки и технологий будущие инженеры презентовали проекты в сфере электроники. Отчетная защита показала: слушатели бюро, созданного в 2023 году на базе института и при поддержке компании ООО «Рубеж», уже способны решать прикладные задачи.

Диплом первой степени получил студент 4 курса Николай Даулетов. Он разработал устройство для измерения внутреннего сопротивления аккумуляторов импульсным методом. Прибор успешно испытали на литий-титанатных батареях: выяснилось, что при охлаждении до –20°C их сопротивление возрастает в 4 раза.

Второе место занял проект внешнего источника питания с выходным напряжением 5 В и системой быстрого заряда. «Бронзу» получила команда, создавшая беспроводную систему оповещения при пожаре с автономными извещателями.