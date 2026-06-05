Бусаргин выразил признательность руководству «ФосАгро» за активное вовлечение в жизнь региона

Фото: Правительство Саратовской области

Петербургский международный экономический форум является ключевой платформой для подписания долгосрочных соглашений, способствующих прогрессу экономики и социальной сферы региона. Об этом заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

- В ходе диалога с представителями ПАО «ФосАгро» были затронуты вопросы расширения производственных возможностей АО «Апатит» и осуществление значимых социальных и благотворительных инициатив в Балаково.

Стратегический план развития АО «Апатит» предполагает модернизацию технического оснащения и увеличение производственных мощностей. Суммарные инвестиции в развитие Балаковского филиала АО «Апатит» за пятилетний период превысили 57 миллиардов рублей.

В контексте своих социально-ориентированных и благотворительных программ, охватывающих сферы образования, медицины, культуры, спорта и благоустройства, компания выделит свыше 650 миллионов рублей.

Выражаю признательность руководству «ФосАгро» за активное вовлечение в жизнь регионов присутствия и приверженность ответственному социальному подходу. За десятилетний период партнерства компанией было успешно реализовано множество значимых проектов на общую сумму порядка 5,5 миллиардов рублей, - высказался Роман Бусаргин.