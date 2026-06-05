В сентябре 2026 года детсады в Саратове, Энгельсе и Балаково станут бесплатными

Фото: Архив КП

С 1 сентября 2026 года дошкольные учреждения в Саратове, Энгельсе и Балаково станут бесплатными для посещения. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил о решении этого вопроса во время видеоконференции с сотрудниками детских садов трех городов.

Благодаря привлеченному финансированию, посещение детских садов для жителей Саратова, Энгельса и Балаково с указанной даты станет бесплатным.

Важно отметить, что с января 2026 года, благодаря инициативам Володина, родители в малых населенных пунктах Саратовской области (с населением менее 100 тысяч человек) уже освобождены от платы за посещение детских садов.

Теперь это новшество распространится и на крупные города региона.

Ожидается, что с 1 сентября новые условия охватят около 49 тысяч детей, посещающих 257 дошкольных образовательных учреждений. Володин уточнил, что на данный момент подобные меры уже реализованы для 30 505 детей в 676 сельских и районных учреждениях.