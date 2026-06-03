Бастрыкин поручил проверить благоустройство сквера в Саратове

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о возможных нарушениях при благоустройстве сквера в Саратове. Жители города записали видеообращение, в котором заявили: выполненные работы не соответствуют проекту, а выделенные деньги перенаправили на другой объект. Запланированные работы сейчас фактически прекращены.

По данному факту следственные органы Саратовской области уже организовали доследственную проверку. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Дмитрию Костину представить доклад о ходе проверки и по доводам обращения.

Если информация подтвердится, заказчику благоустройства и подрядчикам придётся отвечать. А жители, чей сквер оказался заброшенным, ждут не просто доклада — а реальных действий.