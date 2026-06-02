Кадровый центр представил вакансии с зарплатой до 300 тысяч рублей

Кадровый центр Саратовской области представил новую подборку актуальных вакансий. Саратовское общество с ограниченной ответственностью ищет старшего инженера по обеспечению качества с зарплатой от 200 до 300 тысяч рублей. Специалист должен создавать автотесты backend-сервисов, тест-планы, проводить регрессионное тестирование, развивать процессы и улучшать производственные метрики. Рабочее место квотируется также для соискателей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

Балаковское предприятие предлагает обрубщику для обработки литья и сварных изделий зарплату 150–300 тысяч рублей. В обязанности входит обрубка, опиливание, зачистка и вырубка пневматическим молотком или зубилом вручную деталей с внутренними рёбрами и перегородками в труднодоступных местах. Соцпакет включает служебное жильё (или оплату его аренды), оплату питания, транспортных расходов, стоимости бензина, добровольное медицинское страхование.

Менеджера по продажам сельскохозяйственной техники с зарплатой до 250 тысяч рублей ищет саратовское предприятие. В соцпакете — ДМС и служебный транспорт. Обязанности: встречи с клиентами, ведение полного цикла продажи, анализ рынка, определение потребностей и товарного ассортимента. По вопросам трудоустройства обращайтесь в территориальные кадровые центры. Справки по единому бесплатному номеру: 8-800-775-76-25.