В 2026 году «детский» бюджет области составит около 100 млрд рублей

В бюджете Саратовской области на 2026–2028 годы на поддержку семей с детьми предусмотрено свыше 213 млрд рублей. В текущем году на эти цели направлено 80 млрд рублей из областного и местных бюджетов. Ещё 19 млрд рублей поступит из федерального бюджета через Социальный фонд России на выплату единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Таким образом, общая сумма финансирования семей с детьми в регионе в 2026 году составит 99 млрд рублей.

Средства пойдут на поддержку семей с детьми, включая меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Финансирование также охватывает образование, здравоохранение, физкультуру, спорт, культуру, а также содержание и развитие соответствующих организаций.

Министерство финансов области подчеркнуло, что поддержка семей с детьми остаётся одним из приоритетов бюджетной политики региона. Выделенные средства помогут обеспечить необходимые социальные гарантии и развитие социальной инфраструктуры для детей.