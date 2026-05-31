Сельчанка потратила пенсию умершего отца и стала фигуранткой уголовного дела

Жительница села в Советском районе стала фигуранткой уголовного дела после того, как потратила пенсию, поступившую на счёт её умершего отца. В месяце, следующем за смертью родителя, на его банковский счёт пришло 14 500 рублей. Эти деньги уже не полагались покойному и подлежали возврату в Пенсионный фонд.

Женщина, имевшая доступ к счёту, распорядилась деньгами по своему усмотрению. После того как факт вскрылся, уполномоченное ведомство обратилось в полицию. Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ — хищение чужого имущества с банковского счёта.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полиция напоминает, что использование банковской карты умершего гражданина противозаконно и может повлечь уголовную ответственность.