Жителей Саратовской области ждут трехдневные июньские выходные дни

В июне 2026 года российские граждане получат возможность отдохнуть три дня подряд. Министерство труда и социальной защиты Саратовской области напомнило об этом факте сегодня.

Праздник, День России, который отмечается 12 июня, в текущем году приходится на пятницу. Этот день официально объявлен выходным.

Следовательно, сотрудники, придерживающиеся пятидневной рабочей недели, смогут насладиться трехдневным периодом отдыха, охватывающим 12, 13 и 14 июня.

Для тех, кто работает по шестидневному графику, выходным днем будет только 12 июня. Последующий день, 13 июня, будет рабочим, за исключением случаев, когда внутренние правила компании устанавливают иные условия.