Росреестр разъяснил саратовцам последствия неактуальных записей о недвижимости

Росреестр Саратовской области напоминает: цифровой паспорт дома так же важен, как паспорт гражданина. Если изменились характеристики недвижимости — площадь, назначение, вид разрешённого использования (ВРИ), материал стен, — это нужно отразить в ЕГРН. Иначе возникают правовые риски: затрудняются сделки, начисляются лишние налоги, а при ЧП можно не получить компенсацию.

Пример — изменения в Земельном кодексе, вступившие в силу 1 марта 2026 года. Собственники могут менять ВРИ участков, но если вовремя не обновить данные в реестре, кадастровая стоимость останется прежней — вместе с налогами. Ещё хуже, если дом снесён, а сведения о нём «висят» в ЕГРН. Объект продолжает числиться существующим, и платежи капают.

«Своевременное обновление сведений — это инвестиция в правовую определённость. Когда реестр отражает реальность, собственник получает надёжный инструмент контроля», — пояснил руководитель регионального Росреестра Александр Соловьёв. Проверить данные можно через НСПД или выписку из ЕГРН. Если нашли ошибку, подайте заявление в Управление Росреестра. Услуга бесплатна.