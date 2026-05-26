На строительство общежития студентам саратовской консерватории выделили 923 млн

В Саратове, неподалеку от Стрелки, планируется возведение нового общежития для студентов Саратовской консерватории. Эта новость была опубликована на официальном ресурсе государственных закупок.

Максимальная сумма контракта на строительство девятиэтажного объекта, рассчитанного на 350 проживающих, заявлена на уровне 923,7 миллиона рублей. Однако, в процессе проведения торгов эта цифра может быть уменьшена.

Ожидается, что строительные работы будут завершены к концу 2028 года. Выбор организации, которая займется строительством, состоится 15 июня.

Стоит отметить, что планы по строительству общежития были озвучены в прошлом году, однако разрешение на проведение строительных работ было выдано лишь в апреле текущего года. В настоящее время Саратовская консерватория располагает тремя студенческими общежитиями, расположенными по улицам Радищева, проспекту Энтузиастов и проспекту 50 лет Октября.