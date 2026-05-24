Саратовцам рассказали, как благоустраивается Городской парк

Фото: Мэрия Саратова

Как идут работы по облагораживанию Городского парка?

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации по благоустройству и транспорту Артём Прохоров вместе с главой комитета по дорожному хозяйству и благоустройству Андреем Бондаревым посетили городской парк для проведения выездного совещания. В обсуждении приняли участие представители компании-подрядчика, службы строительного надзора и отдела капитального строительства.

Обсуждались детально методы проведения работ и планируемые сроки завершения. Особое внимание было акцентировано на очистке пруда и укреплении его берегов, что является ключевым аспектом для поддержания экологического баланса и обеспечения безопасности объекта.

На водоеме в настоящее время проводятся работы по очистке дна. Временно вода может быть не совсем чистой, но после окончания всех мероприятий пруд возобновит свою прозрачность.

Перед началом работ, кувшинки были аккуратно перенесены в соседний водоем с целью их сохранения. Растения успешно прижились, и специалисты обеспечивают им необходимый уход.

Для улучшения состояния зеленых насаждений монтируется система автоматического полива. Это позволит обеспечить оптимальные условия для растений в течение всего года.

Подобные выездные встречи проводятся регулярно, чтобы обеспечить строгий мониторинг процесса благоустройства.