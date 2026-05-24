Саратовские уастники СВО проходят реабилитацию в центре «Пещера монаха»

В рамках мер по поддержке и восстановлению участников специальной военной операции был открыт социально-оздоровительный центр «Пещера монаха» в Хвалынском районе. Информацию об этом предоставил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

С начала текущего года в центре прошли курс лечения по персонализированным методикам 95 военнослужащих.

Особо подчеркивается возможность прохождения реабилитации военнослужащими совместно с членами семьи — супругами и детьми. Губернатор считает данный формат восстановления себя оправдавшим и настаивает на его сохранении в будущем.

Роман Бусаргин акцентировал внимание профильного ведомства на значительных перспективах учреждения. Благодаря поддержке Президента Владимира Путина в прошлом году были проведены ремонтные работы в двух корпусах, один из которых предназначен для медицинских процедур, другой — для проживания. Также было закуплено современное оборудование. Это создает условия для удвоения числа принимаемых центром пациентов. В связи с этим было дано указание разработать поэтапный план развития центра, начало реализации которого намечено на следующий год.