В Саратовской области продолжает действовать особый противопожарный режим

С начала года в регионе произошло 159 загораний сухой растительности.
Напоминаем, что на территориях, входящих в ПЕРЕЧЕНЬ, запрещено любое использование открытого огня.
С начала года за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности в регионе привлечены 67 граждан.
В особый противопожарный режим предусмотрены штрафы:
для граждан - до 20 тысяч рублей;
для должностных лиц - до 60 тысяч рублей;
для юридических лиц - до 800 тысяч рублей.
МЧС Саратовской области
