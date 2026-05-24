В Саратовской области продолжает действовать особый противопожарный режим

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

С начала года в регионе произошло 159 загораний сухой растительности.

Напоминаем, что на территориях, входящих в ПЕРЕЧЕНЬ, запрещено любое использование открытого огня.

С начала года за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности в регионе привлечены 67 граждан.

В особый противопожарный режим предусмотрены штрафы:

для граждан - до 20 тысяч рублей;

для должностных лиц - до 60 тысяч рублей;

для юридических лиц - до 800 тысяч рублей.

МЧС Саратовской области

Подписывайся на МЧС России в МАХ | ВК