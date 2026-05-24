В Саратовской филармонии пройдет вечер памяти Анатолия Катца

В Саратовской филармонии пройдет памятное мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения выдающегося пианиста, наставника и популяризатора музыки Анатолия Катца. В рамках цикла вечеров памяти в этом сезоне состоится заключительный концерт 23 июня под названием «Джаз-Катц». Главным направлением программы станут импровизационные жанры, а основной акцент будет сделан на джазовой музыке.

На этой сцене соберутся талантливые исполнители: саксофонист Марат Латоян, участники филармонического джазового трио — пианист Илья Лихачев, контрабасист Дмитрий Скиданов и барабанщик Арсений Некрасов, а также вокалисты Полина Балякина, Вера Желудкова и Ирина Убакаева. Ведущей концерта выступит Юлия Медведева.

Особым событием вечера станет выступление Марины Виноградовой-Катц, дочери Анатолия Иосифовича. Известная джазовая певица, аранжировщик, композитор и педагог, выпускница престижного музыкального колледжа Беркли, она является яркой представительницей музыкальной династии. Марина Анатольевна, российско-американская вокалистка, покоряла своими выступлениями многие известные сцены как в России, так и за рубежом.

Ее голос, легкий и кристально чистый, обладает уникальными характеристиками для джазовой сцены. Мастерство импровизации Марины Виноградовой-Катц сравнивают с виртуозными пассажиями духовых инструментов. Эксперты отмечают, что ее неповторимый тембр, безупречная чистота нот, чувство ритма и оригинальная манера исполнения ставят певицу в один ряд с мировыми звездами джаза.

23 ИЮНЯ | 18:30