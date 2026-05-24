Под Саратовом трактор наехал на ребенка

22 мая на территории Саратовской области произошел ряд дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали трое несовершеннолетних. Согласно информации, предоставленной областным управлением ГИБДД, инциденты имели следующие обстоятельства:

В городе Хвалынск, около 15:00, на улице Советской 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104 допустил наезд на 5-летнюю девочку.

Спустя примерно час, в 16:00, в Энгельсе на Волжском проспекте под колеса сельскохозяйственной техники Caterpillar, управляемой 64-летним мужчиной, попала 12-летняя девочка-велосипедистка.

Вечером того же дня, в 21:00, в поселке Красный Октябрь Саратовского района произошло еще одно происшествие: 12-летний подросток, управлявший мотоциклом, был сбит легковым автомобилем Chevrolet. За рулем иномарки находился 25-летний водитель.

Все трое пострадавших детей были доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.