Саратовские юные художники смогут выразить свою любовь к Родине на холсте

В Саратове стартовал ежегодный конкурс детского и юношеского творчества «История России в памятниках архитектуры». Организаторы — Средневолжский филиал АУИПИК — проводят его уже в десятый раз, чтобы популяризировать объекты культурного наследия и возродить интерес к истории.

Творческое состязание открыто для ребят в возрасте от 8 до 17 лет. В 2026 году они могут вдохновиться любыми историческими домами и территориями нашей Родины, либо посвятить работу первому космонавту Юрию Гагарину и местам в Саратовской области, где он побывал, а также изобразить старинные здания — объекты культурного наследия, в которых когда-либо располагались или находятся сейчас учебные заведения.

Юные художники могут представить на суд жюри не более двух работ в любом жанре и технике. Рисунки должны быть выполнены самостоятельно, без помощи взрослых и без копирования. Лучшие картины опубликуют на сайте конкурса и в специальном буклете. Победители и призёры будут награждены дипломами, а их учителя и педагоги — сертификатами. По традиции участников конкурса пригласят на торжественное мероприятие, где их отметят наградами и памятными подарками.

«Дети способны удивляться и открывать для себя старинные здания. Из этого удивления рождается искренняя любовь к архитектуре и городам, в которых они бывают и живут. А если полюбят, то будут беречь их всегда. Потому цель конкурса - показать красоту старинных зданий и дать возможность ею проникнуться», - отметил министр области - председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин.

Работы принимаются до 31 октября. Оригиналы с подписью на обороте необходимо направить по адресу: Саратов, ул. Некрасова, д. 17, офис 401 (с пометкой «Работа на конкурс»). Подробности можно уточнить на сайте: ирпа.рф.

