Жители Лысогорского района старшего возраста выбрали пилатес для укрепления здоровья

В районном центре комплексного социального обслуживания в Лысогорском районе, под началом опытного инструктора, пожилые люди активно участвуют в специально разработанных программах. Упражнения нацелены на формирование крепкого мышечного корсета, коррекцию осанки и повышение уровня координации движений.

Особую популярность и высокую эффективность продемонстрировал пилатес с использованием мяча. Этот метод оказался превосходным средством для деликатной, но результативной работы над телом. Проведение занятий на свежем воздухе принесло участникам дополнительный заряд бодрости и позитива.

"Благоприятная весенняя погода дает возможность тренироваться на открытом воздухе. Просторная зеленая зона центра превращается в комфортный фитнес-зал под естественными сводами, где наши старшие граждане с увлечением осваивают пилатес с мячом", – делятся впечатлениями сотрудники центра.

Занятия по адаптивной физической культуре в районных центрах социального обслуживания стали доступны для жителей Саратовской области благодаря реализации региональной программы "Активное долголетие". Эта программа является частью национального проекта "Семья", инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и направлена на повышение качества жизни пожилых граждан.