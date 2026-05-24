На фронтах СВО трагически погибли саратовские герои

23 мая получена скорбная весть о том, что в зоне проведения специальной военной операции погибли трое наших земляков из Саратовской области.

Как сообщили представители местных властей, оборвалась жизнь Максима Шапошникова, уроженца Балаковского района, Алексея Шелковского из Балашовского района и Алексея Нигматуллина, к сожалению, ушедшего из жизни жителя Перелюбского района.

Глава региона и руководители муниципальных образований выражают глубочайшие соболезнования семьям и всем близким погибших, отдавших свои жизни.