В Саратове за квартал выявили 26 купюр-фальшивок

В начале 2026 года Саратовская область столкнулась с потоком поддельных денег, в результате чего из оборота было изъято 26 фальшивок. Наиболее часто подделывались банкноты достоинством в 1000 и 5000 рублей – таких было выявлено 13 и 12 экземпляров соответственно. Также зафиксирован один случай обнаружения фальшивой сторублевой купюры, согласно данным Центробанка РФ.

Эксперты рекомендуют гражданам обращать внимание на как минимум три вида защитных признаков: те, что видны на просвет, рельефные, ощупываемые при касании, и те, что меняют цвет в зависимости от угла зрения.

Подробные инструкции для проверки подлинности денежных знаков размещены на официальном сайте главного финансового регулятора страны (в разделе «Наличное денежное обращение»). Кроме того, существует бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России», содержащее описания всех защитных элементов, включая последние модификации банкнот.

Центральный банк призывает быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Они могут выдавать себя за представителей банков или социальных служб, предлагая выгодный обмен устаревших купюр на новые. Такие предложения – обман. Следует помнить, что все действующие версии банкнот обладают равной платежной способностью и не требуют обязательной замены.