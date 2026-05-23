В Аркадаке утонул 12-летний мальчик: СК проводит проверку

Фото: Следком 64

По поручению руководителя следственного управления СК России по Саратовской области Дмитрия Костина организована процессуальная проверка по факту смерти несовершеннолетнего в Аркадаке. По предварительным данным, 18 мая 12-летний мальчик, находившийся на берегу реки Хопер в компании сверстников, утонул во время купания. 23 мая сотрудники областной службы спасения обнаружили тело юноши.

Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не обнаружено. Следственные органы напоминают, что любой водоем — место повышенной опасности.

Особенно внимательны будьте к детям, контролируйте их времяпровождение. Только неукоснительное соблюдение мер безопасности на водных объектах может предупредить беду, сохранить жизнь и здоровье вам и вашим близким.