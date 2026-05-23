В Хвалынске прошла «Туриада»: спорт плюс забота о своих

В Хвалынске завершилась «Туриада» — и это было не просто соревнование. Дети не только бегали, проходили полосы препятствий и проверяли себя на выносливость, но и получили важный урок патриотизма на деле.

После стартов юные участники плели маскировочные сети и браслеты выживания. Ребята понимают: их руки нужны тем, кто сегодня на передовой. Никакой показухи — только настоящее дело.

«Спортсмены брали в руки блиндажные свечи и писали на них памятные пожелания для участников СВО. Своими руками. На том, что согреет бойца в окопе. Это не игра в патриотизм. Это когда ребёнок понимает: его слова и тепло нужны там, далеко. И он делает этот маленький, но важный шаг сам, - прокомментировала куратор проекта "Мои наставники" партийного проекта "Женское движение Единой России" Мария Хасанова.

«Туриада» показала: растёт поколение, для которого любовь к Родине — это не слова, а поступки. И это дорогого стоит.