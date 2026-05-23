Гуманитарный груз для бойцов и госпиталя отправили из Саратова

В рамках традиционной акции поддержки участников специальной военной операции передали очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащих и прифронтового госпиталя, в состав которой вошли лекарственные средства, хозяйственные товары, средства гигиены, продукты длительного срока хранения. Груз передали местному координатору проекта "Женское движение Единой России" в ЗАТО Светлый Елене Власовой.

"Помощь в сборе оказали учащиеся школы 43, родители и педагоги детских садов 70, 71, 233, 247, Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Возвращение ", местное отделение партии "Единая Россия" Заводского района, участницы партийного проекта "Женское движение Единой России", сторонники партии, волонтерской группе "Помощь СВО Катюша".

Забота о наших героях, которые сейчас восстанавливаются в госпитале, – это наш общий долг. Пусть они чувствуют, что мы помним о них и всячески их поддерживаем. Они не одиноки в своем пути к выздоровлению!", - поделилась исполнительный секретарь МО партии Заводского района Оксана Енина.

"Благодаря слаженной и оперативной работе нам удалось в кратчайшие сроки организовать сбор всего необходимого. Сейчас бойцы особенно остро нуждаются в нашей поддержке, и мы приложим максимум усилий, чтобы оправдать ожидания тех, кто рискует жизнью ради безопасности страны. Спасибо всем, кто откликнулся на призыв поддержать защитников Отечества!", - сказала руководитель проекта "Гуманитарная миссия" "Женского движения Единой России" Светлана Зарьянцева.