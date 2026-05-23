Панков поможет открыть курсы информационной безопасности в сельской библиотеке

Депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере «Макс» рассказал об инициативе, которую реализует вместе с жителями в сельской библиотеке.

«Работая в селах районов, всегда стараюсь пообщаться с сотрудниками библиотеки. В Пинеровке Балашовского района познакомился с постоянной читательницей Фаиной Алексеевной. Она не просто следит за литературой, но и четко понимает запросы времени. Предложила открыть на базе библиотеки курсы компьютерной грамотности и информационной безопасности для старшего поколения.

Скажу, наши пенсионеры — это активные, ответственные люди. Они всю жизнь трудились. И сейчас полны сил участвовать в жизни общества. Умение пользоваться цифровыми технологиями вопрос не только удобства, но и безопасности.

Предложение поддержал. Вместе проработаем формат занятий. Переговорю и с ответственным министерством. Важно, чтобы обучение шло на понятных примерах. С учетом того, что большинство пользуется именно смартфонами. Такие курсы могут стать площадкой для обмена опытом между поколениями. Молодежь поможет с техническими нюансами, а старшие поделятся жизненной мудростью и научат критическому мышлению в сети.

Спасибо жительнице Пинеровки за инициативность и неравнодушие. Со своей стороны готов помочь с техническим оснащением», - отметил Николай Панков.