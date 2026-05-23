В Энгельсе прорабатывают замену изношенных участков коллектора

В Энгельсе продолжаются аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе. Из резервного фонда выделено дополнительное финансирование — более 46 миллионов рублей. На объекте круглосуточно работают 6 насосных станций (включая новые мощные установки), задействованы все необходимые бригады и техника. На месте есть запас технологического оборудования на случай выхода из строя.

На улице Менделеева ведутся работы по расширению скважины для прокладки трубопровода диаметром 1400 мм. Выполнена почти половина запланированного объема. Параллельно на улице Молодежной продолжаются подготовительные работы для монтажа коммуникаций. Проведена дезинфекция всех подтопленных дворов и территорий социальных учреждений. Ведется осушка подвалов в многоквартирных домах с последующей обработкой.

Приоритет аварийно-восстановительных работ остается на самом высоком уровне. Несмотря на технологические сложности (глубина пролегания сетей), все ресурсы для этого имеются. Перед муниципальной властью поставлена задача в кратчайшие сроки привести в порядок подвалы и проработать решения по дальнейшей замене изношенных участков коллектора.