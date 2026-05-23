Финалист программы «Наши герои» пишет работу об опорных населенных пунктах Саратовской области

Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов рассказал об исследованиях, которые ведет финалист региональной программы «Наши герои», созданной по инициативе губернатора Романа Бусаргина и помогающей ветеранам боевых действий проявить себя на гражданской службе.

Как отметил спикер, опорные населенные пункты являются сегодня одной из ключевых тем в работе областных депутатов.

«Какое развитие ждет эти новые центры, как они представлены в федеральных и региональных проектах, что нужно жителям – и как происходит формирование регионального бюджета под эти запросы. Финалист региональной программы «Наши герои», ветеран специальной военной операции, кавалер трех орденов Мужества Тимофей Сакун во время стажировки в областной Думе под моим наставничеством выбрал развитие опорных населенных пунктов темой своей итоговой аттестационной работы», – рассказал Алексей Антонов.

На состоявшейся 22 мая встрече Председатель регионального заксобрания обсудил наработки ветерана СВО вместе с ним и его научным руководителем – доцентом кафедры государственного и муниципального управления Поволжского института управления РАНХиГС Еленой Щербань.

«Материал собран объемный, в том числе благодаря выездным сессиям Совета Думы в районах. Направление исследований ветерана СВО перспективное, а главное – прикладное. Концепция развития опорных точек воплощается прямо сейчас. Работаем над этим вместе с исполнительной, муниципальной властью, со всеми жителями» – добавил Алексей Антонов.

Тимофей Сакун поблагодарил своего наставника за поддержку в исследованиях. «Направление для меня новое, но с помощью Председателя областной Думы, благодаря его советам, человеческому участию дело продвигается», – сказал он.