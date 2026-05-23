Бусаргин встретился с Героем России Мирланом Джумагалиевым в Саратове

Губернатор Роман Бусаргин встретился с Героем России, участником спецоперации Мирланом Джумагалиевым. Действующий кадровый офицер сейчас в отпуске на своей малой родине — в Саратовской области. На встрече обсудили ряд важных вопросов, касающихся поддержки бойцов. Губернатор поблагодарил военнослужащего за активное участие и поддержку боевых товарищей.

Отдельно поговорили об интеграции участников СВО в органы власти всех уровней. Мирлан Джумагалиев планирует принять участие в региональной кадровой программе «Наши герои». Он уже вошёл в число финалистов проекта. Как только будут выполнены все боевые задачи, офицер начнёт обучение.

«Уверен, что его опыт, неравнодушие, ответственность и истинная любовь к Родине укрепят управленческую систему», — отметил Роман Бусаргин. Губернатор подчеркнул, что такие кадры крайне важны для региона. Программа «Наши герои» создана именно для того, чтобы ветераны СВО могли реализовать себя на гражданской службе.