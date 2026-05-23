Под Саратовом прошло прощание с героически погибшим в спецоперации мотострелком

Четыре бойца, родом из Саратовской области, сложили свои головы при исполнении долга в рамках специальной военной операции. О гибели Максима Русанова из Базарно-Карабулакского района, Максима Шапошникова из Балаковского района, Василия Серухина из Озинского района и Дмитрия Нарежнего из Самойловского района сообщили представители районных властей и местное издание «Вестник Базарно-Карабулакского района».

Максим Шапошников, уроженец Балаково, появился на свет 11 ноября 1980 года. Погиб 6 мая 2026 года. Церемония прощания с ним состоится 25 мая.

Максим Русанов, родившийся 19 октября 1982 года также в Балаково, окончил местный лицей № 1. В дальнейшем в колледже № 43 города Балаково он получил специальности маляра-штукатура и сварщика. В августе 2024 года, заключив контракт с Министерством обороны, он отправился в зону проведения СВО. Служил в мотострелковом батальоне в звании рядового.

Гибель военнослужащего наступила 13 ноября 2024 года в ходе боестолкновения под станцией «Синьковка» в Купянском районе Харьковской области Украины. За проявленное мужество Максим Русанов посмертно награжден медалью Жукова. Последнее пристанище он нашел в селе Старая Жуковка Базарно-Карабулакского района.

Василий Серухин родился 2 августа 1988 года в поселке Первоцелинный Озинского района. После завершения обучения прошел срочную службу в армии. Спустя годы он вступил в ряды защитников Родины в зоне СВО.

Подробности жизни военнослужащего Дмитрия Нарежнего официально не разглашались.