Трамвай-«тройку» запустят до Мирного переулка уже в августе этого года

В Саратове ожидается расширение трамвайной линии № 3 в августе 2026 года, которая достигнет Мирного переулка. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

После завершения модернизации маршрута планируется привести улицу Астраханскую в надлежащий вид.

«Ответственные лица, действующие в качестве заказчиков, должны осуществлять надзор за процессом выполнения работ», – отметил политик.

Кроме того, Вячеслав Володин затронул тему продвижения законодательной инициативы, целью которой является улучшение состояния городских скверов и парков в Саратове.

«Ключевым фактором станет высокое качество исполнения и строгое следование установленным технологическим процессам», – подытожил он.