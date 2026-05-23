Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит23 мая 2026 6:44

Трамвай-«тройку» запустят до Мирного переулка уже в августе этого года

Вячеслав Володин обозначил сроки запуска трамвая №3 до Мирного переулка
Источник:kp.ru
Фото: ООО "Волга-Медиа"

Фото: ООО "Волга-Медиа"

В Саратове ожидается расширение трамвайной линии № 3 в августе 2026 года, которая достигнет Мирного переулка. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

После завершения модернизации маршрута планируется привести улицу Астраханскую в надлежащий вид.

«Ответственные лица, действующие в качестве заказчиков, должны осуществлять надзор за процессом выполнения работ», – отметил политик.

Кроме того, Вячеслав Володин затронул тему продвижения законодательной инициативы, целью которой является улучшение состояния городских скверов и парков в Саратове.

«Ключевым фактором станет высокое качество исполнения и строгое следование установленным технологическим процессам», – подытожил он.