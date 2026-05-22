Юные выпускники встретили свой праздник в кинозале «На Рижской»

Областной киновидеоцентр стал площадкой для особенного праздника – свой выпускной отметили четвероклашки МОУ «СОШ №103». Ребята поблагодарили первого учителя, оставили послание будущим себе в «капсуле времени».

Для гостей кинозала «На Рижской» прошли и веселые эстафеты, тренирующие ловкость, сплоченность и грацию. Они вспомнили любимые песни, и, конечно, не обошлось без танцев.

Веселую атмосферу своим одноклассникам создавал и юный саксофонист.

Этот знаменательный день завершился просмотром захватывающей анимационной истории «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала» (6+, реж. В. Ровенский).

Желаем ребятам легкой дороги к новым знаниям, жизненных и творческих побед!