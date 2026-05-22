На «Туриаде» обсудили вопрос популяризации спортивного туризма среди молодежи

В рамках спортивно-туристического лагеря «Туриада» представители министерств спорта Приволжского федерального округа обсудили методики возрождения интереса молодого поколения к познавательному туризму и укрепления ресурсной базы специалистов. Подробности сообщил корреспондент «Комсомольской правды» в Саратове.

Саратовская область, ставшая традиционным местом проведения «Туриады», предоставила площадку для конструктивного диалога о перспективах спортивного туризма в ПФО. В рамках окружного совещания министры спорта региона обсудили вопросы формирования кадрового резерва, повышения квалификации инструкторов, сплочения туристической общественности и налаживания сотрудничества между государственными структурами и «Движением первых».

В начале встречи заместитель полномочного представителя главы государства в ПФО Олег Машковцев представил аналитические данные по федеральному округу. Он отметил тенденцию к снижению числа граждан, увлекающихся спортивным туризмом, особенно подчеркнув двукратное падение показателей в Саратовской области. Наилучшая динамика в этом направлении зафиксирована в Марий Эл, Татарстане и Самарской области.

«Полагаю, основная причина кроется в уменьшении числа квалифицированных инструкторов», — высказал свое мнение О. Машковцев.

Другой настораживающий факт: с 2013 года численность организованных туристических экспедиций снизилась почти в четыре раза. Участники совещания единодушно пришли к выводу о необходимости развития как человеческого капитала, так и материально-технической базы, включая модернизацию местной туристской инфраструктуры.

«Такие объекты обходятся дешевле ледовых дворцов, однако приносят значительно большую пользу», — подчеркнул О. Машковцев.

Особое внимание уделили задачам по работе с молодежью и информированию ее о доступных проектах, как в мегаполисах, так и в сельских населенных пунктах. Среди предложенных инициатив – более активное вовлечение «Движения первых» и совместная с властями организация коротких туристических выездов. В ходе совещания Марина Данилова представила проект «Движения первых» под названием «Походы первых. Больше чем путешествие».

«Ранее ключевым показателем были охваты аудитории. Нам следует и дальше стремиться к тому, чтобы молодежь проявляла больше интереса», — отметил О. Машковцев.

В заключение Олег Машковцев акцентировал внимание на том, что реальное количество туристических походов значительно превышает официально зарегистрированные. Он призвал к более активному привлечению к этой деятельности профильных федераций и профессионального сообщества. Основная идея очень проста: наличие опытных наставников и развитой инфраструктуры естественным образом привлечет молодежь.

Андрей Писанов, представитель Федерации спортивного туризма России, также принял участие в дискуссии. Он поддержал идею развития кадрового потенциала, подчеркнув критическую важность подготовки новых специалистов и привлечения опытных спортсменов к работе с подрастающим поколением. По его словам, спортивный туризм нуждается не только в современной инфраструктуре, но и в людях, способных передать накопленный опыт и вызвать интерес у будущих туристов.