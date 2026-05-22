НовостиОбщество22 мая 2026 9:29

Из Саратовской области на «Антифейк-чемпионат» поступило 14 заявок

Фото: МинИнформ 64 Z

Подведены итоги заявочной кампании спецпроекта «Антифейк-чемпионат» президентской платформы «Россия – страна возможностей». На проект поступило более 1200 заявок из разных регионов. От Саратовской области участие примут 14 человек — школьники, студенты, молодые специалисты и представители digital-сферы, заинтересованные в развитии навыков фактчекинга и выявления фейков.

Все зарегистрированные конкурсанты уже прошли онлайн-этап с образовательной программой и тестированием по проверке информации, анализу медиаматериалов и выявлению ИИ-фейков. По итогам тестирования 150 лучших участников пригласят на очный финал 30 мая в кластер «Ломоносов». Организаторы оплатят транспорт иногородним.

В финале конкурсантам предстоит решать практические кейсы по противодействию цифровым манипуляциям. Победители и призёры получат ценные призы. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».