Студентка из Вольска Варвара Малова: более 5 тысяч часов волонтёрства

В Самарской области прошёл Всероссийский добровольческий слёт Движения Первых, объединивший школьников, студентов, педагогов и наставников со всей страны. Студентка Вольского педагогического колледжа имени Панферова Варвара Малова — участница номинации «Территория заботы» — успешно прошла отбор.

Варвара показала один из лучших результатов: более 5 тысяч верифицированных часов волонтёрства. Неделя на слёте стала для неё насыщенной образовательной программой, которая изменила представление о возможностях и силе добровольчества.

Участники раскрывали лидерские качества, учились работать в команде, встречались с лучшими волонтёрами России и общались со спикерами.