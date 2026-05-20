Панков призвал ускорить строительство нового корпуса для отдыха детей

Депутат Госдумы Николай Панков в селе Пинеровка Балашовского района обсудил с жителями организацию летнего оздоровительного отдыха. Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Здесь находится лагерь «Колос». К началу сезона на его территории появится новый корпус.

Основные строительные работы завершены. Модульная конструкция собрана, параллельно идет внутренняя отделка. Но времени остается немного. Поэтому призвал подрядчика увеличить темпы. Это будут современные, комфортные условия для детей.

Отмечу, в текущих условиях особенно важно создавать условия для детского оздоровительного отдыха в районах области. Расширение мощностей в «Колосе» позволит большему количеству детей отдохнуть в летние каникулы.

Жители говорят, что это учреждение пользуется спросом. Отдыхать к нам на Хопер приезжают дети и из других регионов», - отметил Николай Панков.