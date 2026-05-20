Панков с жителями Калининска добился строительства тротуара

Депутат Госдумы Николай Панков повторно встретился с жителями улицы Пушкина в Калининске. Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Первый раз приезжал к ним в январе после большого количества обращений в соцсетях. Проблема была серьёзной - улица находится на въезде в город. По ней идёт большое количество легковых и грузовых автомобилей, но здесь отсутствует тротуар. Люди вынуждены в любое время года и в любую погоду ходить по грязи либо по проезжей части, подвергая себя опасности.

Вместе нам удалось добиться строительства тротуара длиной более 700 метров. Он начнется от пятачка, где расположен центр «Мои документы». Будет правильно привести и эту территорию в порядок.

Работы начнутся на следующей неделе. Договорились об общественном контроле со стороны жителей улицы. Проект для них долгожданный, поэтому, уверен, контроль будет строгим. Здесь живет много семей с детьми. В том числе и многодетных. Все вопросы дальнейшего благоустройства улицы Пушкина будем обсуждать вместе», - отметил Николай Панков.