Областной кинофестиваль «Экран и время» объединил почти 2 тысячи зрителей

Областной кинофестиваль «Экран и время», проходящий в Год единства народов России, объединил зрителей региона на более чем 30 площадках и собрал почти 2 тысячи посетителей с момента старта 13 апреля. Фестиваль стал площадкой для демонстрации кинокартин, созданных режиссёрами разных народов страны, и подчеркнул важность культурного диалога и взаимопонимания. В программе — современное и классическое кино, отражающее многообразие российской культуры. Среди показанных фильмов — «Каруза» И. Харатьяна, «Мы – дети 41 го года» А. Галиаскарова, «Тайна мальтийского рыцаря» Н. Тимофееффа и другие значимые работы. Впервые зрители региона увидели кинокартину из Казахстана — «Я вернусь» режиссёра А. Ерназарова. В этом году репертуар фестиваля пополнили рекордные два десятка лент.

Министр культуры области Наталия Щелканова отметила: «Кино объединяет — оно помогает лучше понять культуру и историю друг друга, почувствовать общие ценности. В Год единства народов России особенно важно создавать такие площадки, где представлены голоса разных национальностей и регионов. Фестиваль "Экран и время" показывает, как искусство мостит диалог между людьми, воспитывает уважение и взаимопонимание. Мы продолжим поддерживать подобные инициативы и расширять географию показов».

Показы продолжаются: до конца мая фестиваль пройдёт в 9 районах и городах области — Аркадакском, Вольском, Пугачевском, Самойловском, Советском, Татищевском, Турковском районах, а также в поселках Светлый и Шиханы. Программы включают демонстрации фильмов, обсуждения с организаторами и тематические встречи. Актуальную информацию о расписании публикуют ресурсы областного киновидеоцентра и страницы муниципальных залов.