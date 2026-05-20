В области высадили плодовые деревья в рамках акции «Сад — Связь поколений»

В Саратовской области прошла Всероссийская акция «Сад — Связь поколений», организованная Фондом «Благовест». Жители региона уже в четвёртый раз присоединились к мероприятию 19 мая.

В разных районах высадили десятки плодовых деревьев. Сады стали символом единства поколений, памяти о подвигах предков и преемственности традиций. В акции участвовали школьники, студенты, ветераны, трудовые коллективы и неравнодушные жители.

Куратор акции Елена Кичаева отметила: «Совместный труд объединил людей разных возрастов и профессий ради общей благородной цели».