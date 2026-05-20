В Саратовской области ремонтируют 21 км дороги «Горный – Березово»

В Саратовской области дорожники приступили к ремонту автомобильной дороги «Горный – Березово», которая проходит по Краснопартизанскому и Пугачёвскому районам. Общая протяжённость ремонтируемых участков составляет 21 километр. Это последние ненормативные отрезки трассы, поэтому в этом году покрытие будет обновлено на всём протяжении. На объектах выполняют устройство асфальтогранулобетонного слоя, поверх которого уложат ещё два слоя асфальтобетона — выравнивающий и верхний. Также будет нанесена разметка и установлены дорожные знаки.

На встрече со специалистами миндора жители Краснопартизанского района отметили, что по участку дороги в пределах их района проходят три школьных маршрута. Один из них — «Большая Сакма – Горный», ещё два находятся в рабочем посёлке Горный. «Ежедневно десятки детей добираются до одной из самых многочисленных школ района, используя этот маршрут. Без надёжной и безопасной дороги невозможно гарантировать своевременное прибытие учеников. Обновление участка существенно снизит риски аварий», — подчеркнули жители.

Кроме того, вблизи трассы расположены несколько сельскохозяйственных предприятий, для которых качественная дорога также имеет большое значение. Ознакомиться со списком дорог, ремонтируемых в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным, можно на официальной странице министерства дорожного хозяйства области в социальной сети «ВКонтакте». Работы продолжаются. Срок завершения ремонта — в течение строительного сезона.