В пяти районах области прошли межведомственные совещания по нацполитике

Фото: МинИнформ 64 Z

В муниципальных районах Саратовской области с местами компактного проживания национальных групп прошла серия выездных рабочих совещаний. Ключевая тема — укрепление межнационального и межконфессионального согласия, обеспечение стабильной общественно-политической обстановки. Мероприятия состоялись в Дергачевском, Ершовском, Озинском, Краснокутском и Перелюбском районах.

В совещаниях приняли участие представители исполнительных органов области, аппарата главного федерального инспектора, правоохранительных органов, прокуратуры, военных комиссариатов, главы муниципальных районов и руководители профильных отделов. Заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Тимофей Лещенко отметил, что профилактическая работа ведется планово, а межведомственный формат позволяет оценить ситуацию комплексно.

Участники проанализировали реализацию государственной национальной политики на местном уровне, эффективность профилактических мероприятий, результаты работы по социокультурной адаптации и интеграции национальных групп. Практика выездных совещаний будет продолжена для постоянного мониторинга ситуации и координации усилий всех структур. Спокойствие в каждом районе — залог общей стабильности в области. Министерство держит вопрос на контроле.