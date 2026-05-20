Энгельсу выделят дополнительные 100 млн рублей на капремонт коллектора

Губернатор Роман Бусаргин сообщил о дополнительном финансировании капитального ремонта самотечного коллектора в Энгельсе. Объём средств будет увеличен. В прошлом году муниципалитет получил около 180 млн рублей, в этом — ещё 100 млн. Приоритет отдадут участкам с самым высоким износом канализационных сетей.

Что касается аварийной ситуации, технологические процессы по её устранению продолжаются. В ближайшее время запланирована осушка подвалов затопленных многоквартирных домов с последующей дезинфекцией. Принято решение выделить Энгельсу ещё более 46 млн рублей на восстановительные работы, соответствующий документ уже подготовлен.

Бусаргин подчеркнул, что региональная власть продолжит поддержку муниципалитета. Городу важно грамотно распределять имеющиеся ресурсы для модернизации коммунальной инфраструктуры.