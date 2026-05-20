«Туриада-2026» объединила спорт, рукоделие и помощь фронту: молодежь освоила плетение сетей и браслетов выживания

В эти дни в городе Хвалынск проходит ежегодный слёт «Туриада-2026». Мероприятие давно переросло формат простых спортивных соревнований: сегодня здесь не только проверяют силу и ловкость, но и учат ремеслам, спасающим жизни.

Традиционные этапы Туриады — полоса препятствий, ориентирование на местности, кросс и силовые конкурсы — идут по расписанию. Однако активисты «Женского движения Единой России» Саратовской области сделали ставку на социальную и патриотическую составляющую. Пока одни участники штурмуют скалодром и вяжут туристические узлы, другие заняты в палатке мастер-классов.

Главный хит сезона — плетение маскировочных сетей.

«Мы объясняем ребятам, что сеть — это чья-то сохраненная жизнь. Техника кажется сложной только на первый взгляд, но через 10 минут руки запоминают движения. Здесь важна не скорость, а аккуратность, чтобы рисунок был максимально естественным», — рассказала куратор проекта «Наставничества» проекта «Женского движения Единой России» Саратовской области Мария Хасанова.

Параллельно работает «цех выживания»: молодежь плетет браслеты выживания из паракорда. В обычной жизни это стильный аксессуар, а в экстремальной ситуации — четыре метра прочного троса, который всегда под рукой. Участники учатся вплетать в браслеты компасы и маленькие зажигалки.