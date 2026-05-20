В регионе выделили средства на продолжение благоустройства территории Славянской площади

Спикер Саратовской областной Думы Алексей Антонов прокомментировал результаты состовшегося сегодня заседания заксобрания. Особо он выделил поправки в региональном бюджете.

"При поддержке Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина продолжится благоустройство территории в районе Славянской площади в Саратове. Выделено 794,4 млн рублей. Развитию Саратова спикер Госдумы уделяет большое внимание. Это не только преображение пространства, но ещё и грамотная организация транспортного потока. Знаю, что изменения саратовцы, да и жители Энгельса оценили высоко", - отметил Антонов.

Среди других решений он выделил блок поправок в избирательное законодательство. Авторами инициативы, устанавливающей, в частности, ограничения на использование в агитации образов вымышленных либо не живущих ныне людей, выступили депутаты Сергей Овсянников, Игорь Иванов и Гагик Киракосян.

"Поставили заслон перед использованием в агитации образов вымышленных персонажей или умерших людей. В том числе воссозданных с помощью нейросетей. Перед избирателем должен быть реальный кандидат, человек, отвечающий за свои слова и поступки", - заявил депутат.