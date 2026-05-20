Доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, заведующий кафедрой нейрохирургии СГМУ имени В. И. Разумовского Андрей Чехонацкий в ходе брифинга в пресс-центре «Комсомольской правды в Саратове» рассказал, на какие симптомы стоит обращать внимание при подозрении на серьёзные заболевания мозга.

По словам специалиста, слабость в руке и ноге не всегда говорит об инсульте, такой признак может указывать и на опухоль. Он также отметил, что нарушения разных функций организма могут быть связаны с разными локализациями новообразований.

Нейрохирург Андрей Чехонацкий: слабость в руке или ноге может быть признаком опухоли мозга

«Если стал человек покачиваться — это может быть также опухоль задней черепной ямки, пропало обоняние — это опухоль передней черепной ямки, стали плохо двигаться рука-нога — это полушарная опухоль», — пояснил нейрохирург.

Чехонацкий добавил, что при подобных симптомах важно не откладывать обследование и пройти инструментальную диагностику, в первую очередь компьютерную томографию.

По словам врача, в Саратове доступно большое количество томографов, а обследование помогает быстро понять, с чем связано ухудшение состояния: с опухолью, сосудистыми нарушениями или другой патологией.

Полную версию брифинга смотрите в группе ВК: https://vkvideo.ru/video-149380651_456239612?list=ln-xS1P8K568yDB08oXNg&t=57s