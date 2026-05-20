В амбулатории Красного Текстильщика появился новый цифровой рентген

В амбулатории посёлка Красный Текстильщик Саратовской районной больницы работает современный цифровой рентгеновский аппарат, полученный в 2025 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Путиным. С его появлением жители сёл Александровка, Багаевка, Хмелевка и Березина Речка получили возможность оперативной диагностики. Ежемесячно врачи выполняют более 300 рентген-исследований. Чаще всего пациенты обращаются при подозрении на пневмонию, бронхит, гайморит, переломы и другие патологии.

Заведующая амбулаторией Маргарита Гребенникова отметила, что цифровое оборудование имеет широкие возможности: при необходимости выполняет рентгеноскопию с контрастом (например, при подозрении на язву желудка, опухоли, грыжи), обеспечивает мгновенное получение высокочетких изображений с пониженной лучевой нагрузкой, позволяет обрабатывать снимки и хранить их в электронных архивах.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения была рассчитана до 2025 года, однако решением президента Владимира Путина она продолжена до 2030 года в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».