Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 мая 2026 13:04

Над Саратовом заметили редкое сближение Луны, Юпитера и Венеры

Над Саратовом выстроились Луна, Юпитер и Венера
Источник:kp.ru
Фото: Максим Червяков

Фото: Максим Червяков

Над Саратовом 19 мая наблюдали редкое по красоте сближение планет с Луной. Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии СГУ Максим Червяков сообщил, что тонкий серп растущей Луны выстроился в линию с Юпитером и Венерой.

«Даже без телескопа видно, как три ярчайших объекта выстроились вдоль эклиптики — плоскости Солнечной системы», — отметил ученый.

В комментариях подписчики опубликовали фотографии саратовского неба, на которых также удалось разглядеть «три легендарные звезды»: Поллукс и Кастор («космические братья-близнецы» из созвездия Близнецов) и Капеллу («Козочка» — шестая по яркости звезда на всем небе в созвездии Возничего). Червяков поблагодарил авторов снимков.