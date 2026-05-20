Над Саратовом заметили редкое сближение Луны, Юпитера и Венеры

Над Саратовом 19 мая наблюдали редкое по красоте сближение планет с Луной. Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии СГУ Максим Червяков сообщил, что тонкий серп растущей Луны выстроился в линию с Юпитером и Венерой.

«Даже без телескопа видно, как три ярчайших объекта выстроились вдоль эклиптики — плоскости Солнечной системы», — отметил ученый.

В комментариях подписчики опубликовали фотографии саратовского неба, на которых также удалось разглядеть «три легендарные звезды»: Поллукс и Кастор («космические братья-близнецы» из созвездия Близнецов) и Капеллу («Козочка» — шестая по яркости звезда на всем небе в созвездии Возничего). Червяков поблагодарил авторов снимков.