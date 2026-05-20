Губернаторские стипендиаты посетили Парк покорителей космоса

19 мая 75 одарённых детей из разных уголков Саратовской области — обладатели губернаторских стипендий — после торжественной церемонии вручения свидетельств посетили Парк покорителей космоса имени Ю.А. Гагарина в Энгельсском районе. Уникальный мемориально-образовательный комплекс под открытым небом расположен на месте приземления первого космонавта. Экскурсия сочетала обучение и вдохновение: ребята осмотрели памятные объекты, узнали исторические факты о первом полёте и о роли саратовской земли в этих событиях. Молодые музыканты, художники и танцоры выступили перед сверстниками и организаторами, обменялись впечатлениями и получили мотивацию для дальнейшего творчества и учёбы.

Студентка Саратовского художественного училища имени Боголюбова Марина Киселева поделилась: «Я давно мечтала увидеть место, где приземлился Юрий Гагарин. Здесь особенная атмосфера: кажется, что сама земля хранит воспоминания о том дне. После посещения парка хочу больше узнавать про космос». Ефрем Войтенко из Детской музыкальной школы духовых и ударных инструментов имени Селянина добавил: «Когда я стоял у памятных экспонатов, мне захотелось передать в музыке те чувства, которые здесь испытываешь — восторг, трепет и грусть одновременно. Я представлял, как мелодия поднимается вверх, будто ракета».

Министр культуры области Наталия Щелканова подчеркнула: «Саратовский парк — не просто музей под открытым небом, это живая платформа исторической памяти и вдохновения будущих поколений. Здесь молодежь знакомится с героическими страницами нашей космической истории и одновременно получает современные образовательные возможности. Мы будем и дальше развивать парк как центр просвещения и творчества». Педагоги и родители отметили, что посещение такого места формирует уважение к героическому прошлому и пробуждает интерес к творчеству.