Фото: ООО "Волга-Медиа"

Ирина Колесникова – о расширении Славянской площади

Специально для журналистов «Комсомольской правды» депутат Саратовской областной думы, член фракции «Единая Россия» Ирина Колесникова рассказала о реконструкции Славянской площади.

«Реконструкция Славянской площади является важным проектом для города, так как она служит одним из центральных въездов в областной центр, через который ежедневно проходят тысячи автомобилей и маршрутных транспортных средств. Это не только улучшит транспортную доступность, но и повысит качество жизни горожан.

Финансирование в размере 800 миллионов рублей подчеркивает важность проекта и стремление властей удовлетворить запросы избирателей на современную инфраструктуру. Это также свидетельствует о поддержке со стороны фракции «Единая Россия», которая призывает другие фракции принять поправки в бюджет.

Проект реконструкции и благоустройства является шагом к будущему развитию исторической части города, что будет способствовать улучшению городской среды и повышению привлекательности Саратова как для жителей, так и для гостей», – рассказала Ирина Колесникова.