С 21 мая закроют Ново-Астраханское шоссе из-за строительства путепровода

С 21 мая в Саратове закроют движение по Ново-Астраханскому шоссе на участке от Пожарного проезда до 5-го Динамовского проезда. Ограничение связано со строительством социально значимого путепровода в районе завода тяжёлых зуборезных станков. На этой неделе мостовики приступили к погружению свай для первой опоры.

Объехать закрытый участок можно по двум маршрутам: проспект Энтузиастов — улица Крымская, либо Пожарный проезд — Огородная — 5-й Динамовский проезд. Для увеличения пропускной способности введён запрет на стоянку на Огородной, 5-м Динамовском, Барнаульской и Пожарном проезде. На некоторых перекрёстках изменится приоритет движения.

Специалисты миндортранса будут отслеживать ситуацию на объездных маршрутах и при необходимости корректировать схему движения.