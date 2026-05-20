В Саратове подвели итоги XII фестиваля «Аленький цветочек»

Фото: МинИнформ 64 Z

В Саратове подвели итоги XII Открытого Межрегионального фестиваля-конкурса художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Аленький цветочек». В нём приняли участие 587 детей и подростков из 28 государственных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, и специальных реабилитационных домов-интернатов. Всего было представлено 1350 творческих номеров. Гала-концерт и церемония награждения лауреатов состоялись в школе-интернате №4 Саратова.

Участников и лауреатов приветствовали заместитель министра образования Галина Калягина, Уполномоченный по правам ребёнка в Саратовской области Юлия Васильева и директор СРО «Центр народной музыки "Кристалл-Балалайка"» Сергей Рябов. «Фестиваль на протяжении долгих лет остаётся ярким подтверждением того, что искусство и творчество способны изменить мир к лучшему. Участники восхищают нас своими безграничными возможностями, демонстрируя силу духа, веру и оптимизм», — отметила Галина Калягина.

Дети и подростки соревновались в пяти номинациях: «Инструментальное творчество», «Театр и художественное слово», «Вокал», «Хореография» и «Жестовая песня». Лауреаты фестиваля получили дипломы и памятные призы. Фестиваль «Аленький цветочек» вновь доказал, что творчество не имеет границ и помогает раскрыть талант каждого ребёнка.