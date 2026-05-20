В области инженеру со знанием Си и Си++ предлагают 275 тысяч рублей в месяц

Кадровый центр Саратовской области представил новую подборку вакансий. Саратовский работодатель в сфере машиностроения ищет инженера-программиста встраиваемых систем с зарплатой до 275 тысяч рублей. Требования: знание языков Си и Си++, опыт работы с STM32, понимание схемотехники.

Балаковскому предприятию нужен инженер информационно-вычислительных систем цеха тепловой автоматики на зарплату до 220 тысяч рублей. Место квотировано для инвалидов с нарушением слуха. Строительная организация в Вольске предлагает плотнику от 120 до 210 тысяч рублей. Пищевой комбинат в Балашове ищет грузчика с зарплатой до 200 тысяч рублей и предоставлением служебного транспорта. Требования — ответственность и дисциплинированность.

По всем вопросам трудоустройства можно обращаться в территориальные кадровые центры или звонить по единому бесплатному номеру: 8-800-775-76-25.